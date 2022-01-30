30 января 2022, 09:10
Школьница из Москвы выпала с 22 этажа и выжила — СМИ
РИА «Новости»: школьница из Москвы выжила после падения с 22 этажа
Школьница из столицы чудом выжила после падения из окна с 22 этажа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Все произошло на Загорьевской улице. Девочка осталась жива, ее экстренно госпитализировали в одну из местных больниц. О ее состоянии сейчас ничего неизвестно.
Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, уточнило агентство. Подробностей, как это могло произойти, также нет.