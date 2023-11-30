Происшествия 30 ноября 2023, 09:45 Школьница из Москвы попала в больницу с острым отравлением противовирусными таблетками Shot: в Москве школьница отравилась противовирусными таблетками Freepik

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В Москве 14-летняя местная жительница получила сильное отравление от противовирусных таблеток. Школьница принимала их для профилактики ОРВИ в сезон респираторных инфекций, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, девочке на дом вызвали бригаду скорой, которая забрала ее в больницу. Врачи диагностировали подростку «острое отравление противовирусными препаратами». Пациентке промыли желудок.

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В каких количествах девочка принимала таблетки — неизвестно. По словам отца школьницы, противовирусные препараты стояли у дочери в комнате. Она их часто пила при недомогании, а иногда и просто для предупреждения заболеваний. Родителей это не настораживало. Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося.

Петербуржец ранее отравил четырехлетнего сына таблетками от эпилепсии. У мальчика начался невроз, он не мог связно излагать мысли и пребывал в эйфории.