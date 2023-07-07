Происшествия 07 июля 2023, 14:20 Школьница из Москвы попала в больницу, решив отметить окончание 9 класса Shot: школьница из Москвы отравилась психотропными препаратами, отмечая окончание 9 класса РИА «Новости»

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В Москве 16-летняя выпускница решила попробовать что-то новое, отмечая окончание девятого класса. Она употребила таблетки, используемого для лечения шизофрении, а также покурила электронную сигарету. После этого ее госпитализировали, сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, школьницу доставили в детскую клиническую больницу с острым отравлением. Врачи приступили к стабилизации ее состояния.

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Полиция начала расследование, чтобы выяснить, как и где девушка получила психотропные препараты.

Ранее правоохранители в Первоуральске начали проверку после отравления подростков алкоголем. После посиделки на берегу пруда с признаками отравления алкоголем госпитализировали несколько детей 2009 и 2010 годов рождения.