Школьница из Махачкалы умерла на отдыхе в «Артеке»
Следствие установило, что вечером 12 ноября школьница легла спать и уже не проснулась, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Крым.
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в МДЦ „Артек“», — уточнили в ведомстве.
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На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причины смерти девочки установят по результатам назначенных экспертиз. Кроме того, правоохранители допросят воспитанников и сотрудников лагеря, чтобы восстановить обстоятельства, предшествовавшие гибели ребенка.
В прошлом месяце от пневмонии скончался мальчик из Санкт-Петербурга, который тоже отдыхал в «Артеке». Подросток умер в Ялтинской городской больнице в день госпитализации.