Школьница из Махачкалы умерла на отдыхе в «Артеке»

В детском лагере «Артек» в Крыму скончалась 15-летняя отдыхающая. Девочку нашли мертвой в ее кровати утром 13 ноября. СК возбудил уголовное дело после случившегося.

Следствие установило, что вечером 12 ноября школьница легла спать и уже не проснулась, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Крым.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в МДЦ „Артек“», — уточнили в ведомстве.

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На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причины смерти девочки установят по результатам назначенных экспертиз. Кроме того, правоохранители допросят воспитанников и сотрудников лагеря, чтобы восстановить обстоятельства, предшествовавшие гибели ребенка.

В прошлом месяце от пневмонии скончался мальчик из Санкт-Петербурга, который тоже отдыхал в «Артеке». Подросток умер в Ялтинской городской больнице в день госпитализации.