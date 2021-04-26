Восьмиклассницу из города Колпино Ленинградской области увезли в больницу после отравления наркотическим препаратом. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, девочка пережила клиническую смерть.

По предварительным данным, школьница в туалете учебного заведения попробовала белый кристаллический порошок, после чего ей стало плохо.

Telegram-канал «Mash на Мойке» уточнил, что пострадавшая вместе с одноклассницами занимались уборкой территории школы. В ходе работы они нашли закладку с метадоном. Употребление запрещенного вещества закончилось для девочки госпитализацией.

В данный момент пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Проверку случившегося проводит областная прокуратура.