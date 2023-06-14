Происшествия 14 июня 2023, 11:29 Школьница из Екатеринбурга умерла дома у знакомого, выпив крепкого пива Shot: 14-летняя школьница из Екатеринбурга умерла, выпив пива после приема таблеток

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Девочка-подросток из Екатеринбурга скончалась после того, как выпила крепкого пива в гостях у знакомого. Об этом случае написал Telegram-канал Shot.

По данным авторов, школьница, которой было 14 лет, умерла в Орджоникидзевском районе. Девочка-подросток пришла к знакомому на съемную квартиру, где они выпили 1,5 литра крепкого пива на двоих.

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После этого юная екатеринбурженка пожаловалась на плохое самочувствие и ушла в соседнюю комнату, чтобы полежать. Ночью знакомый заметил, что его гостья тяжело дышит, и вызвал ей скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть школьницы.

Позднее выяснилось, что девочка принимала таблетки, несовместимые с алкоголем. Следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружили. Точную причину ухода школьницы из жизни установят после вскрытия.

Девочка росла в неполной семье — ее воспитывала мать. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних школьница не состояла.

Ранее 15-летняя девочка скончалась в Забайкалье из-за отравления алкоголем. Она умерла после празднования своего дня рождения.