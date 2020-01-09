Школьница из Екатеринбурга пропала в Новый год

Полиция Екатеринбурга разыскивает девочку 13 лет, которая ушла из дома днем 31 декабря. К семье школьница не вернулась и перестала выходить на связь.

Девочка пропала около 16:00 в последний день 2019 года. В последний раз ее видели на улице Победы в микрорайоне Уралмаш, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-группу городского управления МВД.

«На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города», — отметили в ведомстве.

Чтобы установить, где находится подросток, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Полицейские уточнили, что на девочке была ярко-розовая куртка длиной выше колена. Из дома она вышла в синих джинсах, вязаной кофте такого же цвета и черных кроссовках, украшенных стразами.

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