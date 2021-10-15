15 октября 2021, 03:33
Школьница из Екатеринбурга покончила с собой. Ее тело нашла мачеха
ЕАН: СК возбудил дело после самоубийства школьницы в Екатеринбурге
В Екатеринбурге свела счеты с жизнью 13-летняя девочка. Тело подростка обнаружила мачеха: после развода родителей школьница жила с отцом. СК возбудил уголовное дело.
Трагедия произошла 13 октября в микрорайоне Кольцово, сообщили Telegram-каналы. Перед самоубийством девочка оставила записку для матери и отца.
Источник рассказал ЕАН, что погибшая училась в седьмом классе. У нее была благополучная семья, но родители недавно развелись.
В СК РФ по Свердловской области возбудили после случившегося уголовное дело о доведении до самоубийства.
Похоронят школьницу в ближайшую субботу.