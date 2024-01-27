Происшествия 27 января 2024, 00:06 Школьница из Башкирии покончила с собой, оставив 10 предсмертных писем Baza: школьница из Башкирии покончила с собой и оставила 10 предсмертных записок Freepik

Читать 360tv в

Шестиклассница из города Бирска в Башкортостане свела счеты с жизнью и оставила 10 предсмертных посланий. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, девочка жила вместе с мамой и бабушкой. Школьница хорошо училась, была победительницей олимпиад, ни с кем не конфликтовала.

Реклама

Утром 23 января девочка вернулась со школы. Примерно в 16:00 она осталась одна в квартире — бабушка уехала, а мама была на работе.

Когда домочадцы вернулись, то обнаружили ребенка на полу. В итоге девочку госпитализировали, но она скончалась в реанимации.

Как выяснили правоохранители, никто посторонний домой не приходил. Школьница оставила предсмертные записки перед суицидом. Послания были адресованы маме, папе, бабушке, дяде и некоторым одноклассникам. Девочка написала личное письмо для каждого, где попросила простить ее и никого не винить.

Ранее в Саратове девятилетний ребенок покончил с собой за неделю до дня рождения. Он оставил родителям прощальную записку.