Происшествия 05 апреля 2023, 15:28 Школьница из Башкирии набросилась с ножом на двух одноклассниц СК: 13-летняя жительница села Иглино в Башкирии напала на ножом на двух одноклассниц Пресс-служба Следственного комитета

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Тринадцатилетняя девочка из села Иглино в Башкортостане напала на двух одноклассниц, 13 и 14 лет, с ножом. Об этом сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК.

Девочкам оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни нет. Правоохранители получили из школы сообщение о нападении сегодня около 14:30. На место приехали следователи, криминалисты и полицейские. СК начал проверку по факту случившегося. Устанавливаются мотивы девочки, причины и обстоятельства происшествия.

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Похожая история произошла в Химках 7 февраля: девочка нанесла однокласснице ножевые ранения в школьном туалете. Сообщалось, что пострадавшая получила более 100 ран. К счастью, врачи вовремя оказали ей медпомощь, уже в середине месяца ее выписали. Мать школьницы, которая напала на девочку, обвинила во всем жестокий контент в интернете и на телевидении и предлагала журналистам взять у нее интервью за 15 миллионов рублей.