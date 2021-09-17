Школьница и студентка попали под авто в Петербурге

В Санкт-Петербурге на бульваре Трудящихся случилось два ДТП, передают «Невские новости».

В минувшую среду таксист сбил четвероклассницу, которая ехала на электросамокате. Врачи диагностировали ей гематому левого голеностопного сустава и закрытую черепно-мозговую травму.

В этот же день на бульваре другой автомобилист наехал на 17-летнюю студентку, катавшуюся на роликах. Девушку с полученными травмами доставили в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.