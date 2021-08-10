Школьница без прав разбилась на машине в Новой Москве

Ночью в Новой Москве произошла авария, жертвой которой стала несовершеннолетняя, управлявшая машиной без водительских прав. Пострадали еще трое ее пассажиров. По факту ДТП начата проверка, сообщили на сайте столичной прокуратуры.

Авария произошла около 4:00 на 36-м километре Калужского шоссе в районе поселка Десеновское. На бордюрный камень наехала машина ВАЗ-21140, за рулем которой находилась 16-летняя девушка.

Машина перевернулась. Несовершеннолетняя погибла на месте. Выяснилось, что у нее не было прав. Травмы получили и трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет. Они были госпитализированы.

Смертельное ДТП ранее произошло в Воронеже, где водитель Ford Focus наехал на 10-месячного ребенка, который находился на пляже со своим отцом. От полученных травм младенец скончался на месте. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По одной из версий, виновницей аварии могла стать двухлетняя девочка, которая сидела в машине и слушала музыку. Она могла случайно снять машину с ручника, в результате чего авто покатилось в сторону другого ребенка.