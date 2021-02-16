Школьница 11 лет порезала прабабушку ножом за разговоры по телефону

Три удара ножом нанесла 11-летняя правнучка своей бабушке, 75-летней пенсионерке, из-за недовольства постоянными разговорами по телефону. Пожилая женщина лечит раны и хочет, чтобы со школьницей побеседовал участковый.

Конфликт произошел 13 февраля на юго-востоке Москвы. Школьница неоднократно высказывала прабабушке претензии по поводу телефонных разговоров с приятельницами. Пенсионерка, в прошлом учительница и журналист, ежедневно разговаривала по домашнему телефону, в том числе обсуждала домочадцев, сообщил «Московский комсомолец».

В выходной пенсионерка была в своей комнате, когда к ней зашла правнучка. Девочка сказала, что ее ждет сюрприз, и достала нож, после чего принялась тыкать им в прабабушку.

Всего старушка насчитала по меньшей мере 10 ударов, а три — один в затылок и два в плечо — оказались довольно глубокими. Прабабушка, обороняясь от родственницы, вытолкнула ее за дверь, заперлась на ключ и прокричала, что позвонит в полицию. Тогда девочка расплакалась.

Вскоре после этого домой вернулась ее мать. Женщина ездила на подработку. С мужем она в разводе, одна растит троих детей. Дама провела с дочкой серьезную беседу. В настоящее время девочка ведет себя как ни в чем не бывало. По словам бабушки, она перед ней даже не извинилась. Пенсионерка лечится дома, обрабатывает раны мазью. Она опасается, что школьница снова возьмется за нож, и боится при ней звонить подругам.

В течение двух дней пожилая москвичка пыталась дозвониться участковому, чтобы тот пришел для беседы, но телефон не отвечал. В конечном счете она решила вызвать полицейского через Систему-112. До этого подобных агрессивных действий со стороны школьницы близкие не замечали. Учится девочка на четверки и пятерки и на учете у детских инспекторов не состоит.