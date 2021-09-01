Неудачей закончилась нелегальная попытка пересечения финской границы для двух школьниц из Санкт-Петербурга. Как сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, десятиклассницу с подругой остановили таможенники.

В минувший вторник, 31 августа, с заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась 48-летняя жительница северной столицы. Она пояснила, что ее 16-летняя дочь отправилась гулять с девушкой, с которой познакомилась в социальных сетях. После этого она перестала выходить на связь.

Выяснилось, что две школьницы поехали на такси в Финляндию. На границе их остановили сотрудники таможенной службы, так как девочки не смогли предъявить никаких документов. Беглянок передали родителям, которых вызвали на место.