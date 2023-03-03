Происшествия 03 марта 2023, 12:13 Школьнику, ограбившему крематорий в Оренбугской области, вынесли наказание

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Абдулинский районный суд Оренбургской области вынес наказание 14-летнему подростку, который расхищал местный крематорий. Об этом написал сайт 56orb.ru.

В прошлом году школьник похитил из крематория горелки и электроприборы на сумму 155 195 рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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Суд решил поместить подростка под надзор родителей на ближайшие шесть месяцев, а в случае повторного нарушения — привлечь к ответственности. Постановление пока не вступило в силу.