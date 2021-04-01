Школьнику из Челябинска навредили во время психологического тренинга

Следователи Челябинской области завели уголовное из-за того, что 12-летний ребенок получил психологическую травму во время проведенного тренинга. Занятие носило психологический характер.

«По данным следствия, на занятиях в организации по психологическому тренингу в Челябинске школьник упал на пол. При этом он получил травму спины, образующую тяжкий вред здоровью», —рассказали URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело завели за оказание услуг, не отвечающих безопсности жизни и здоровья потреблителей. Расследование взяло на контроль следственное управление Константина Мирошниченко.