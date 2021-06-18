18 июня 2021, 13:38
Школьников в Тольятти эвакуировали из-за сообщений о минировании
Несколько школ в Тольятти эвакуировали из-за сообщений о минировании, написал «ФедералПресс». Они оказались ложными.
Сообщения поступили на школьные электронные ящики. В это время выпускники писали ЕГЭ.
«18 июня в ряде школ Тольятти эвакуировали находящихся там учеников и педагогов. Старшеклассники сдавали ЕГЭ, также в некоторых школах находились те дети, которые ходят в пришкольные лагеря», — рассказали в администрации Тольятти.
Также эвакуировали сотрудников и студентов Тольяттинского государственного университета. Туда тоже пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.
Полиция ищет виновных в ситуации.