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    18 июня 2021, 13:38

    Школьников в Тольятти эвакуировали из-за сообщений о минировании

    Полина Гребенщикова

    Несколько школ в Тольятти эвакуировали из-за сообщений о минировании, написал «ФедералПресс». Они оказались ложными.

    Школьников в Тольятти эвакуировали из-за сообщений о минировании

    Сообщения поступили на школьные электронные ящики. В это время выпускники писали ЕГЭ.

    «18 июня в ряде школ Тольятти эвакуировали находящихся там учеников и педагогов. Старшеклассники сдавали ЕГЭ, также в некоторых школах находились те дети, которые ходят в пришкольные лагеря», — рассказали в администрации Тольятти.

    Также эвакуировали сотрудников и студентов Тольяттинского государственного университета. Туда тоже пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

    Полиция ищет виновных в ситуации.