Школьников в Тольятти эвакуировали из-за сообщений о минировании

Несколько школ в Тольятти эвакуировали из-за сообщений о минировании, написал «ФедералПресс». Они оказались ложными.

Сообщения поступили на школьные электронные ящики. В это время выпускники писали ЕГЭ.

«18 июня в ряде школ Тольятти эвакуировали находящихся там учеников и педагогов. Старшеклассники сдавали ЕГЭ, также в некоторых школах находились те дети, которые ходят в пришкольные лагеря», — рассказали в администрации Тольятти.

Также эвакуировали сотрудников и студентов Тольяттинского государственного университета. Туда тоже пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

Полиция ищет виновных в ситуации.