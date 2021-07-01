Школьников, спасших утопающего мужчину в Красноярском крае, наградили почетными знаками

В селе Беллык Красноярского края два восьмиклассника вытащили из воды, а после сами откачали взрослого мужчину. Их наградили почетными знаками «Горячее сердце», рассказал сайт kp.ru.

Это случилось летом 2019 года. Тезки Кирилл Богомолов и Кирилл Василов, которым на тот момент было по 14 лет, отдыхали на берегу местного водохранилища, когда услышали детские крики о помощи. Подбежав к воде, они увидели мечущихся у берега троих детей и тонущего мужчину на глубине — их отца.

Ребята бросились на помощь. Когда они подплыли ближе, мужчина уже целиком ушел под воду, но мальчикам удалось достать его и вдвоем вытащить на берег.

«Он был в сознании, выдавил что-то неразборчиво вроде „Дышать тяжело“, а затем отключился. Мы кричим детям: „Бегите за взрослыми, пусть вызывают скорую!“», — рассказывал Кирилл Богомолов.

Друзья не растерялись и тут: вспомнив уроки ОБЖ, они откачали мужчину и привели его в чувство до приезда скорой.

Недавно юных героев наградили почетными знаками «Горячее сердце».