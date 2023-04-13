13 апреля 2023, 17:25
Школьников на Алтае госпитализировали после распыления перцового баллончика
В одной из школа Алтая распылили перцовый баллончик, из-за чего пострадали 32 ученика. Об этом сообщил ТАСС.
К школе приехали пять бригад скорой помощи. Часть учеников пришлось госпитализировать в состоянии средней тяжести. Остальным помощь оказали на месте. Как добавили «Новые известия», все пострадавший — дети в возрасте от 11 до 12 лет.
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По факту инцидента проводится прокурорская проверка.
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