Школьников кормили просроченной едой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге учеников школ № 48 и № 171 кормили испорченной едой. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры.

Ведомство выявило нарушения при организации питания учащихся в этих школах. В частности, отсутствовал отбор суточной пробы и допускалось использование продукции с истекшим сроком годности. Кроме того, в ходе проверки обнаружили остатки пищевых продуктов.

Возбуждено административное дело. Заведующих производством оштрафовали на три тысячи рублей.