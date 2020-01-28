Школьников будут судить за убийство прохожего

По данным телеканала «Царьград», 5 октября произошел конфликт между двумя пьяными подростками и мужчиной 32 лет, который быстро перерос в драку. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. На видеозаписи видно, что сначала мужчина скрылся, но позже его догнали и избили, после чего он скончался.

На момент совершения преступления школьникам было 15 лет. Их обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Девушка убитого рассказывает, что извиниться ни перед ней, ни перед его родственниками малолетние преступники не подумали. Более того, брат одного из-подсудимых теперь угрожает и ей.

«„Да мы вас тоже грохнем!“ — так он сказал, этот молодой человек, младший братишка», — рассказала женщина.

Оба школьника судимостей не имели и выросли в благополучных семьях.