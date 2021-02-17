Школьники упали в обморок во время мероприятия в актовом зале в Благовещенске

Сразу три школьника потеряли сознание во время мероприятия в актовом зале гимназии в Благовещенске. Их отправили по домам, а в учебное заведение приехали городские власти и полицейские.

«ЧП в гимназии по улице Фрунзе, 71. По не известной пока причине трое детей потеряли сознание. На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы. Причина происшествия устанавливается», — написал в своем Telegram-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

В пресс-службе СУ СК России рассказали, что, по предварительным данным, один из учеников «распылил средство, предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом». Следователи начали проверять обстоятельства происшествия. Они изучат, как в гимназии соблюдали требования безопасности.