31 января 2020, 12:18
Школьники упали в кювет на автобусе в Волгоградской области
Автобус, перевозивший школьников, съехал в кювет на автодороге в Даниловском районе Волгоградской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного МВД.
По информации «Газеты.ru», ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.
В аварии пострадали три ученика.
«11-летняя девочка, 14-летний и 13-летний мальчики доставлены в больницу», — пояснили в пресс-службе.
Сейчас сотрудники полиции выясняют детали инцидента.