Школьники упали в кювет на автобусе в Волгоградской области

По информации «Газеты.ru», ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

В аварии пострадали три ученика.

«11-летняя девочка, 14-летний и 13-летний мальчики доставлены в больницу», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники полиции выясняют детали инцидента.