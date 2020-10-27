Школьники Таганрога попали в больницу после отравления газом

По данным ведомства, у подростков слезились глаза, жгло нос и горло, а также был сильный кашель. Медики диагностировали у школьников отравление неизвестным газом.

В настоящий момент состояние учеников стабилизировалось и их отпустили домой. Следователи начали проверку по факту происшествия. Они взяли образцы воздуха для проведения химической экспертизы.

Кроме того, сотрудники ведомства опрашивают родителей школьников, сотрудников школ и медиков. По результатам организованной проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации города сообщило, что предположительно в помещении кто-то распылил перцовый баллончик.