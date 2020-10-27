27 октября 2020, 23:56
Школьники Таганрога попали в больницу после отравления газом
Семерых восьмиклассников одной из школ Таганрога госпитализировали в больницу после урока физкультуры. Когда ученики пришли в раздевалку, то они почувствовали неприятный запах, от которого им стало плохо. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК по Ростовской области.
По данным ведомства, у подростков слезились глаза, жгло нос и горло, а также был сильный кашель. Медики диагностировали у школьников отравление неизвестным газом.
В настоящий момент состояние учеников стабилизировалось и их отпустили домой. Следователи начали проверку по факту происшествия. Они взяли образцы воздуха для проведения химической экспертизы.
Кроме того, сотрудники ведомства опрашивают родителей школьников, сотрудников школ и медиков. По результатам организованной проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.
РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации города сообщило, что предположительно в помещении кто-то распылил перцовый баллончик.