Происшествия 02 сентября 2023, 00:13 Школьники потеряли сознание на торжественных линейках в Рязани Ya62: сразу в нескольких рязанских школах дети потеряли сознание 1 сентября Pxhere

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В Рязани сразу в нескольких школах некоторые дети потеряли создание на торжественной линейке по случаю Дня знаний. Об этом сообщило издание Ya62.ru, ссылаясь на знакомых с ситуацией очевидцев.

В школе № 36 произошло ЧП. Там потеряли создание два ученика.

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«Два ребенка потеряли сознание. Стояли на солнце», — пояснила собеседница издания.

Рядом находилась медсестра. Поэтому детей сразу принесли в медпункт и оказали помощь. С ребятами все в порядке, добавила собеседница.

Такая же ситуация произошла в школах № 35 и № 59.

В первом учебном заведении плохо стало мальчику. Пришлось даже вызывать скорую помощь. В другой школе сознание потеряли двое детей.