Школьники пострадали от бактерицидной лампы в Приморье

Информация появилась в одном из Тelegram-каналов. Там говорилось, что семеро учащихся девятого класса получили ожоги глаз и лица из-за бактерицидного ультрафиолетового рециркулятора.

В СУ СК России по Приморскому краю начали проверку данной информации. Глава муниципального органа управления образованием Анучинского района Приморского края заявила, что жалобы на самочувствие поступали от одного ребенка и от учителя, написала газета «Взгляд».