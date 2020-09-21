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    21 сентября 2020, 11:04

    Школьники пострадали от бактерицидной лампы в Приморье

    Анастасия Кременчугская

    Следователи начали проверку по факту получения ожогов детьми во время использования бактерицидного прибора в классе одной из школ Приморья. Пострадали пять человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Информация появилась в одном из Тelegram-каналов. Там говорилось, что семеро учащихся девятого класса получили ожоги глаз и лица из-за бактерицидного ультрафиолетового рециркулятора.

    В СУ СК России по Приморскому краю начали проверку данной информации. Глава муниципального органа управления образованием Анучинского района Приморского края заявила, что жалобы на самочувствие поступали от одного ребенка и от учителя, написала газета «Взгляд».

    Новости SMI.FM