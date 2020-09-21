21 сентября 2020, 11:04
Школьники пострадали от бактерицидной лампы в Приморье
Следователи начали проверку по факту получения ожогов детьми во время использования бактерицидного прибора в классе одной из школ Приморья. Пострадали пять человек. Об этом сообщило РИА «Новости».
Информация появилась в одном из Тelegram-каналов. Там говорилось, что семеро учащихся девятого класса получили ожоги глаз и лица из-за бактерицидного ультрафиолетового рециркулятора.
В СУ СК России по Приморскому краю начали проверку данной информации. Глава муниципального органа управления образованием Анучинского района Приморского края заявила, что жалобы на самочувствие поступали от одного ребенка и от учителя, написала газета «Взгляд».