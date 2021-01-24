24 января 2021, 11:09
Школьники под Новосибирском толпой избили одноклассника
Одноклассники избили 10-летнего мальчика в Бердске под Новосибирском. Его подкараулили после школы. Ребенка отбила у агрессивных сверстников проходившая мимо женщина. Следователи проверят все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
«Днем 21 января в городе Бердске толпа школьников настигла идущего с уроков четвероклассника. Двое били, а шестеро, в том числе две девочки, снимали побои на видео. Били до момента, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего ребенка домой», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи изучат всю информацию в СМИ про это избиение и примут меры.
Как сообщил сайт kp.ru, мать пострадавшего мальчика сняла побои и написала заявление в полицию. По ее словам, ребенок сейчас находится дома на больничном с порванной губой и синяками на висках и груди. Родители планируют перевести сына в другую школу.