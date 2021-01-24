Школьники под Новосибирском толпой избили одноклассника

«Днем 21 января в городе Бердске толпа школьников настигла идущего с уроков четвероклассника. Двое били, а шестеро, в том числе две девочки, снимали побои на видео. Били до момента, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего ребенка домой», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи изучат всю информацию в СМИ про это избиение и примут меры.

Как сообщил сайт kp.ru, мать пострадавшего мальчика сняла побои и написала заявление в полицию. По ее словам, ребенок сейчас находится дома на больничном с порванной губой и синяками на висках и груди. Родители планируют перевести сына в другую школу.