15 октября 2020, 19:30
Школьники отравились в столовой на Алтае
В Алтайском крае региональный следком проверяет сообщение об отравлении детей в школьной столовой, передает «ФедералПресс».
По данным издания, отравилось трое школьников из села Зудилово. По предварительной версии, им стало плохо из-за просроченных продуктов. В школу уже выехал сотрудник СК, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
«В ходе проверки будут опрошены родители пострадавших детей, а также сотрудники образовательного учреждения», — добавили в пресс-службе ведомства.