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    15 октября 2020, 19:30

    Школьники отравились в столовой на Алтае

    Артур Блянихов

    В Алтайском крае региональный следком проверяет сообщение об отравлении детей в школьной столовой, передает «ФедералПресс».

    По данным издания, отравилось трое школьников из села Зудилово. По предварительной версии, им стало плохо из-за просроченных продуктов. В школу уже выехал сотрудник СК, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

    «В ходе проверки будут опрошены родители пострадавших детей, а также сотрудники образовательного учреждения», — добавили в пресс-службе ведомства.