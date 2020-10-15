Школьники отравились в столовой на Алтае

По данным издания, отравилось трое школьников из села Зудилово. По предварительной версии, им стало плохо из-за просроченных продуктов. В школу уже выехал сотрудник СК, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки будут опрошены родители пострадавших детей, а также сотрудники образовательного учреждения», — добавили в пресс-службе ведомства.