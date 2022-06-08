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    08 июня 2022, 12:29

    Подростки на мотоцикле попали в ДТП в Приморском крае

    Оксана Лавнюженко

    ДТП с участием подростков произошло в городе Дальнереченске Приморского края. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на УГИБДД УМВД по региону.

    По информации ведомства, 19-летний юноша, управляя мотоциклом Irbis, пытался обогнать поворачивающий налево автомобиль Toyota Sprinter и врезался в него. В результате аварии 19-летнего водителя мотоцикла и его 16-летнего пассажира отправили на амбулаторное лечение.

    На юношей были составлены протоколы в связи с нарушением правил движения, а также нарушением правил безопасности.