08 июня 2022, 12:29
Подростки на мотоцикле попали в ДТП в Приморском крае
ДТП с участием подростков произошло в городе Дальнереченске Приморского края. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на УГИБДД УМВД по региону.
По информации ведомства, 19-летний юноша, управляя мотоциклом Irbis, пытался обогнать поворачивающий налево автомобиль Toyota Sprinter и врезался в него. В результате аварии 19-летнего водителя мотоцикла и его 16-летнего пассажира отправили на амбулаторное лечение.
На юношей были составлены протоколы в связи с нарушением правил движения, а также нарушением правил безопасности.