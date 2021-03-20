Школьники массово отравились в Смоленской области

Более 10 школьников отравились в Смоленской области. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил следственный комитет по региону. Уточняется, что всего пострадали 16 человек. Шесть из них попали в больницу.

Роспотребнадзор начал проверку в столовой учебного заведения. Также там работают следователи, заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Устанавливаются лица, ответственные за произошедшее. Руководитель следственного управления лично контролирует ход расследования.

Ранее 131 человек отравился салатами в красноярских школах. Замминистра просвещения России Дмитрий Глушко уточнил, что такая ситуация сложилась после того, как директор одного из учебных заведений решило скрыть произошедшее.

Он уточнил, что «в Красноярском крае произошла рассинхронизация действий органов исполнительной власти и всех ответственных лиц». Например, о ситуации не сообщили вовремя в Минобразования, Минсельхоз не проконтролировал поставщиков продукции, а мэрия Красноярска не проводила технологический контроль. Об этом сообщил RT.