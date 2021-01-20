Школьники массово отравились в Красноармейске. Прокуратура начала проверку

Сразу 41 школьник обратился к медикам Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие. Врачи диагностировали у детей признаки отравления. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура.

Учащиеся школ №3 и 4 стали говорить о своем плохом самочувствии 19 января. Всего в медицинское учреждение поступила 41 жалоба, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Врачи осмотрели детей и обнаружили у них симптомы отравления. Сейчас все учащиеся находятся дома, а их состояние оценивается как удовлетворительное.

«Был организован оперативный штаб. Администрация незамедлительно обратилась к руководителю детской поликлиники Красноармейска, а также в Роспотребнадзор и городскую прокуратуру Пушкинского городского округа с просьбой провести проверку», — отмечается в сообщении.

Подмосковная прокуратура уже приступила к проверке, а ее проведение взяли на контроль. Сотрудники надзорного ведомства проверят работу образовательных учреждений и организации, оказывающей услуги питания. Также все обстоятельства выясняют представители администрации и специалисты Роспотребнадзора.