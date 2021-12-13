Школьники избили одноклассницу костылем в Краснодарском крае

Школьники из Лабинска (Краснодарский край) избили одноклассницу. Видеоролик с кадрами издевательств появился в Сети 12 декабря. Об этом сообщил «Царьград».

На видеоролике двое детей ударили сидящую за партой девочку костылем по голове. Все это происходило под смех одноклассников. В конце видео за девочку вступились.

Представители городского управления пообещали разобраться в произошедшем, организовав служебное расследование. Делом также займутся сотрудники прокуратуры и ОПДН отдела МВД РФ по Лабинскому району.