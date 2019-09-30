Школьники избили и ограбили врача в Петербурге

Согласно предварительным данным следователей, подростки в возрасте 14 и 15 лет напали на 53-летнего мужчину. Школьники поджидали жертву у квартиры, затем несколько раз руками и ногами ударили петербуржца в область головы и тела. После этого они забрали у пострадавшего 40 тысяч рублей и скрылись с места, сообщил сайт «Свободная Пресса».

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Школьников задержали, сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.