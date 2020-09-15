Школьники из Новосибирской области пошли одни купаться в реке и утонули

Тела мальчиков семи и восьми лет нашли в реке Баган около села Довольное под Новосибирском. Местные жители видели, что ребята купаются, но никто их не остановил.

Трупы еще вечером 11 сентября обнаружил случайный прохожий под пешеходным мостом. Об этом сообщил портал «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

Дети купались одни. Местные жители это видели, но никак не отреагировали. Дети учились в одной школе, но в разных классах. Как уточнил телеканал РЕН ТВ, одного мальчика родители отпустили на улицу, а другой отправился гулять сразу после школы.

Проводится проверка. Следователи уже опросили очевидцев, родственников погибших и учителей. Правоохранители ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Тогда можно будет точно определить причину смерти школьников.