facebook_pixel
    15 сентября 2020, 15:05

    Школьники из Новосибирской области пошли одни купаться в реке и утонули

    Наза Салех Захи

    Тела мальчиков семи и восьми лет нашли в реке Баган около села Довольное под Новосибирском. Местные жители видели, что ребята купаются, но никто их не остановил.
    Школьники из Новосибирской области пошли одни купаться в реке и утонули

    Трупы еще вечером 11 сентября обнаружил случайный прохожий под пешеходным мостом. Об этом сообщил портал «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

    Дети купались одни. Местные жители это видели, но никак не отреагировали. Дети учились в одной школе, но в разных классах. Как уточнил телеканал РЕН ТВ, одного мальчика родители отпустили на улицу, а другой отправился гулять сразу после школы.

    Проводится проверка. Следователи уже опросили очевидцев, родственников погибших и учителей. Правоохранители ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Тогда можно будет точно определить причину смерти школьников.

    Новости SMI.FM