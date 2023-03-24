Происшествия 24 марта 2023, 13:16 Школьники из Хабаровского края нашли в урне 55 тысяч рублей и отдали полиции Полиция наградила хабаровских школьников за помощь в возвращении украденных денег Минобрнауки. Хабаровский край / Telegram

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Учеников четвертого класса школы в Хабаровском крае наградили за помощь в возвращении похищенных денег. Дети нашли в урне 55 тысяч рублей и не присвоили их, а рассказали обо всем родителям и вместе с ними отправились в полицию. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минобрнауки.

Школьники заметили торчащую из урны пачку пятитысячных купюр во время прогулки. Правоохранители выяснили, что это деньги местной жительницы, которая ранее сообщала о краже. Оказалось, средства похитил ее родственник, но потом испугался ответственности и в итоге решил выбросить их.

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Судя по фотографиям, появившимся в Telegram-канале ведомства, грамот удостоились трое детей: два мальчика и девочка. Кстати, благодарная женщина, которой вернули деньги, потратила их часть на покупку сладостей для школьников.

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