Школьникам в Хакасии сожгли глаза бактерицидной лампой

Несколько детей и учитель пострадали в школе № 20 в Абакане из-за бактерицидной лампы. Ее включили в классе в тот момент, когда там шли занятия. Число пострадавших уточняется.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, в местную больницу вечером 27 февраля обратились 10 второклассников и учитель с жалобами на ожоги и повреждения глаз. По словам пострадавших, во время занятий во вторую смену в из кабинете включили бактерицидную ультрафиолетовую лампу.

После осмотра медики поставили детям и учителю диагноз «Электроофтальмия». Как вышло так, что прибор включили в работу в присутствии людей в помещении, не сообщается.

«Устройство было принесено в класс сотрудником школы, ответственным за проведение дезинфекционных работ», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Количество пострадавших и степень полученных ожогов предстоит еще уточнить. Ведомство начало проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям администрации школы. Проверка продолжается. Собственную проверку также начал и Следственный комитет.