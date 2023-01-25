25 января 2023, 22:04
Школьника задержали по подозрению в угоне машины в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали 14-летнего школьника, которого заподозрили в угоне машины. Об этом сообщило РИА ФАН.
ИА Nation News написало, что молодой человек угнал каршеринговое авто на Клинском проспекте. Школьника на угнанной машине заметил местный житель и проинформировал об этом правоохранителей. Спустя какое-то время они поймали подростка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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