Происшествия 07 августа 2023, 10:57 Школьника задержали по делу о жестоком убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге E1.ru: школьника заподозрили в убийстве 17-летней подруги из ревности в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Подросток стал подозреваемым в убийстве 17-летней девушки, произошедшем в микрорайоне Старая Сортировка в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт E1.ru со ссылкой на источник.

Девушку зарезали в квартире многоэтажки на Надеждинской улице в ночь на 7 августа. Жертва и предполагаемый убийца находились в гостях. По данным источника, мотивом преступления стала ревность.

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Такую же причину назвал источник издания «КП-Екатеринбург». Он сообщил, что девушка жила в центре города, а 15-летний подозреваемый — через несколько кварталов от места убийства.

«Ударил ножом в шею, она истекла кровью. Подозреваемый задержан», — сказал источник.

Он добавил, что несовершеннолетние находились в компании и распивали алкоголь. Управление Следственного комитета по Свердловской области пока не прокомментировало информацию об убийстве.

Похожий случай произошел в Нижнем Новгороде. Там следователи задержали 21-летнюю девушку по подозрению в убийстве 16-летнего подростка. Предполагается, что она ударила парня ножом в грудь на вечеринке.