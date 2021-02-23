Школьника в Новосибирске избили за отказ снять брекеты. Ему сломали позвоночник

Шестеро подростков в Новосибирске избили 12-летнего мальчика после того, как он отказался снять брекеты с зубов. Мать школьника заявила, что ее сыну сломали позвоночник, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 21 февраля в Ленинском районе Новосибирска. Шестеро несовершеннолетних избили школьника в районе гаражей на улице Широкой, 111. Обидчики потребовали от мальчика снять пластину для выравнивания зубов, а когда тот отказался, принялись его избивать руками и ногами.

«Прохожие помогли ребенку добраться домой. А медицинское обследование показало, что у мальчика перелом позвоночника в трех местах», — сообщили в новосибирском управлении СК.

По данному факту начали проверку, по результатам которой следователи установят обстоятельства произошедшего и будет принято процессуальное решение.

Мать мальчика рассказала ТАСС, что к ее сыну пристали, когда он возвращался с горки домой. По ее словам, подростки сначала ударили мальчика в лицо и грудь, после этого повалили на снег и начали избивать. Школьник находится в больнице, у него зафиксировали перелом трех позвонков и многочисленные ушибы.

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