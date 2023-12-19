Происшествия 19 декабря 2023, 00:54 Школьника в Ивановской области намотало на тракторный вал РЕН ТВ: школьник погиб под трактором в Ивановской области РИА «Новости»

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Восьмилетний ребенок погиб в Ивановской области, попав под работающий трактор. Об этом сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло в поселке Каменка утром 17 декабря. Учащийся второго класса залез под трактор, после чего попал под крутящийся вал отбора мощности и погиб.

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В областном главке СК уточнили, что школьника рядом с работающим трактором оставил его дедушка, который привез мальчика на ферму, чтобы покормить скот. В машине работал карданный вал, который запустил оборудование для измельчения сена. В этот момент ребенок подошел к работающему мотору и получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Дедушка погибшего школьника получил статус подозреваемого.

Ранее в Калужской области семилетний мальчик погиб после схода снежного массива с крыши одноэтажного дома в Калужской области. Он находился на улице в одиночестве без взрослых.

Бригада скорой помощи прибыла на место спустя 14 минут после происшествия, но медики лишь зафиксировали гибель школьника. Глава региона Владислав Шапша выразил свои соболезнования семье погибшего.