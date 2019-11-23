Школьника разыскивают в Саратовской области

Вечером в четверг, 21 ноября, в селе Песчанка 12-летний мальчик ушел гулять с друзьями. Они расстались около 21:30, и, по словам друзей, школьник пошел в направлении дома. Утром родители мальчика обратились в правоохранительные органы, так как сын домой не пришел.

Сообщается, что мальчику на вид 12-13 лет, он плотного телосложения, ростом около 130-135 сантиметров. На ребенке были черная куртка, белая шапка в черную полоску, черное трико с белой полосой по бокам, а также дутые черные сапоги. Из особых примет — родинки под левым глазом.

Ведомство попросило всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка, сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефону 02.

Полиция допрашивает родственников и соседей мальчика, а также прочих односельчан.

К поискам подключились волонтеры. Поисковый отряд развернул штаб в школе села Песчанка, сообщил отряд «Лиза Алерт» Саратовской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте».