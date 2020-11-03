Школьника придавило плитой на заводе в Санкт-Петербурге

По данным телеканала «Царьград», молодой человек выжил. Сейчас он в больнице с тяжелыми травмами, в том числе и с переломом позвоночника.

Как он оказался на территории завода — неизвестно. Правоохранители проверят пропускной пункт, через который школьник попал на территорию завода.