03 ноября 2020, 17:52
Школьника придавило плитой на заводе в Санкт-Петербурге
Мраморная плита упала на 15-летнего парня на территории предприятия «Философия камня» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным телеканала «Царьград», молодой человек выжил. Сейчас он в больнице с тяжелыми травмами, в том числе и с переломом позвоночника.
Как он оказался на территории завода — неизвестно. Правоохранители проверят пропускной пункт, через который школьник попал на территорию завода.