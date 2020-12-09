Школьника, переходившего дорогу в неположенном месте, сбила иномарка

В городе Шахты Ростовской области школьник, переходивший дорогу в неположенном месте, оказался под колесами автомобиля.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, ДТП случилось в понедельник днем. Водитель легкового автомобиля Renault Logan не успел среагировать и вовремя остановиться после того, как перед машиной неожиданно оказался 14-летний школьник. Известно, что он переходил дорогу в неположенном месте.

Подростка госпитализировали с различными травмами. Устанавливаются обстоятельства ДТП.