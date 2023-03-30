Происшествия 30 марта 2023, 13:32 Школьника отбросило припаркованную машину после столкновения с грузовиком в Петербурге

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Девятиклассник попал под колеса грузовика в Невском районе Санкт-Петербурга. От удара ребенка отбросило на припаркованную машину. Об этом сообщила Neva.Today.

В полицию обратился 36-летний житель Санкт-Петербурга. Он рассказал, то во дворе дома на Уездном проспекте сбил пешехода. Мальчик получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение с переломом шейки бедра. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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Водитель грузовика с 2022 года привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД три раза.