Школьника на велосипеде сбила «Газель» в Санкт-Петербурге

Авария произошла 15 июля в Кировском районе Санкт-Петербурга на улице Стойкости. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, мужчина, находясь за рулем «Газели», сбил восьмилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на велосипеде. Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи в состоянии средней тяжести. Все детали происшествия выясняются.