Происшествия 20 декабря 2022, 14:42 Школьника, который ограбил 67-летнего пенсионера, задержали в Ленобласти

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В поселке Торковичи Ленинградской области сотрудники полиции задержали подростка, который ограбил 67-летнего пенсионера. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 18 декабря 15-летний восьмиклассник напал на мужчину в подъезде дома и присвоил себе 800 рублей.

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Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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