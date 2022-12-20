20 декабря 2022, 14:42
Школьника, который ограбил 67-летнего пенсионера, задержали в Ленобласти
В поселке Торковичи Ленинградской области сотрудники полиции задержали подростка, который ограбил 67-летнего пенсионера. Об этом написали «Невские новости».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 18 декабря 15-летний восьмиклассник напал на мужчину в подъезде дома и присвоил себе 800 рублей.
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Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Ленинградская область
Ограбления
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