Школьника из Свердловской области, который попал под машину, отбросило на метр из-за удара

ДТП произошло в городе Полевской Свердловской области. Там автомобиль LADA Priora сбил девятилетнего мальчика. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Ситуация произошла 11 мая. После удара мальчика отбросило на метр. Однако травмы оказались незначительными. Госпитализация ребенку не потребовалась.

«По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля LADA Priora при движении в прямом направлении допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.