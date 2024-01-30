Происшествия 30 января 2024, 09:51 Школьника из Москвы запугали на хоррор-квесте Shot: школьнику из Москвы потребовалась помощь медиков после хоррор-квеста РИА «Новости»

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Пятнадцатилетнему Максиму из Москвы потребовалась помощь медицинских работников после хоррор-квеста. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Квест проводили в здании на второй Карачаевской улице. Школьник сам выбрал сложный уровень, при котором он оказался в полной темноте, а аниматоры смогли его пугать и касаться.

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Оказалось, что организаторы развлечения перестарались: на следующее утро после квеста мальчику стало плохо. Тело Максима покрылось синяками, он не смог встать с кровати.

В травмпункте у подростка обнаружили ушибы грудной клетки и защемление поясничного нерва. По словам медиков, у школьника низкий уровень тромбоцитов в крови, в результате чего синяки появляются даже после несильных ударов.

Пострадавший заявил, что не имеет претензий к организаторам квеста, поэтому родители не стали писать заявление в полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов все же инициировали проверку.

Ранее в России ввели ГОСТ для квестов, в которых принимают участие подростки до 18 лет. Согласно норме, аниматоров обязали предоставлять справку от психиатра.