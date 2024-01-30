30 января 2024, 09:51
Школьника из Москвы запугали на хоррор-квесте
Shot: школьнику из Москвы потребовалась помощь медиков после хоррор-квеста
Пятнадцатилетнему Максиму из Москвы потребовалась помощь медицинских работников после хоррор-квеста. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Квест проводили в здании на второй Карачаевской улице. Школьник сам выбрал сложный уровень, при котором он оказался в полной темноте, а аниматоры смогли его пугать и касаться.
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Оказалось, что организаторы развлечения перестарались: на следующее утро после квеста мальчику стало плохо. Тело Максима покрылось синяками, он не смог встать с кровати.
В травмпункте у подростка обнаружили ушибы грудной клетки и защемление поясничного нерва. По словам медиков, у школьника низкий уровень тромбоцитов в крови, в результате чего синяки появляются даже после несильных ударов.
Пострадавший заявил, что не имеет претензий к организаторам квеста, поэтому родители не стали писать заявление в полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов все же инициировали проверку.
Ранее в России ввели ГОСТ для квестов, в которых принимают участие подростки до 18 лет. Согласно норме, аниматоров обязали предоставлять справку от психиатра.
Школьники
Москва
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