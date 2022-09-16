Школьника из Екатеринбурга, который напал на мать, отправили на лечение | 360°

Происшествия 16 сентября 2022, 15:50 Поделиться Telegram

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Viber Школьника из Екатеринбурга, который напал на мать, отправили на лечение

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В Екатеринбурге суд принял решение отправить 15-летнего подростка, который пытался зарезать мать, в психиатрическую больницу на лечение. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Кировского суда.

Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года. Мальчик набросился на маму с ножом из-за того, что та забрала у него мобильный телефон.

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Первоначально подростка отправили в СИЗО, а затем приняли решение перенаправить в психиатрическую больницу.

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«К нему применена мера принудительного характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психологическую помощь в стационарных условиях», — говорится в сообщении пресс-службы.

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