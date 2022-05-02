Школьника госпитализировали после ДТП с автобусом на Сахалине

Автобус, в котором ехали школьники с соревнований, улетел в кювет на Сахалине утром 2 мая. Одному ребенку потребовалась госпитализация, сообщил сайт kр.ru со ссылкой на данные правительства региона.

Авария случилась в Поронайском районе возле села Леонидово. По предварительным данным, у автобуса разорвалось колесо, в результате чего он стал неуправляемым. По информации RТ, первую помощь пострадавшим оказали проезжавшие мимо фельдшеры скорой помощи Смирныховской ЦРБ. Позже к месту происшествия приехала бригада из Поронайской больницы.

По данным областного Минздрава, один ребенок госпитализирован в Поронайскую ЦРБ с травмами средней степени тяжести, еще пятерых отправили домой для амбулаторного наблюдения. Водитель автобуса от госпитализации отказался.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит сделать окончательное заключение о причинах аварии.